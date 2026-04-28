Электрические аэротакси совершили свой первый полет из Манхэттена в аэропорт Нью-Йорка

Аэротакси впервые выполнило демонстрационные перелеты между Манхэттеном и аэропортом имени Джона Кеннеди, и его разработчики рассчитывают, что такие рейсы со временем станут привычными в разных странах, пишет CNN. Компания Joby Aviation 24 марта провела первые тестовые полеты своего аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) в Нью-Йорке.

Аппараты, напоминающие крупный беспилотник, рассчитаны на пять человек вместе с пилотом. Они поднимаются в воздух вертикально, как вертолеты, а затем наклоняют часть пропеллеров, чтобы перейти к горизонтальному полету. В компании подчеркивают, что такие машины работают тише обычных вертолетов и не создают выбросов, поскольку полностью электрические. Основная задача – это связать вертолетные площадки Нижнего и Среднего Манхэттена с John F. Kennedy International Airport примерно за 10 минут вместо поездки на машине, которая может занимать до двух часов.

По словам председателя Port Authority of New York and New Jersey Кевина О"Тула, эти испытания помогают понять, как новые авиационные технологии могут быть внедрены для жителей региона.

Joby также владеет сервисом Blade Air Mobility, который уже выполняет аналогичные маршруты на вертолетах, и сотрудничает с Delta Air Lines и Uber. С 2023 года компания проводит различные тестовые полеты, а текущая десятидневная программа проходит в рамках инициативы Federal Aviation Administration по интеграции eVTOL в авиационную систему.

Кроме того, в марте U.S. Department of Transportation отобрало восемь пилотных проектов для испытаний электрического воздушного транспорта. Они охватывают не только городские аэротакси, но и региональные перевозки, доставку грузов, помощь в чрезвычайных ситуациях, автономные полеты и обслуживание энергетических объектов.

Joby реализует эти проекты совместно с портовым управлением, а также транспортными ведомствами штатов Техас, Юта, Флорида и Северная Каролина.