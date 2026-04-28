Мир

Беспилотники ВСУ снова атаковали НПЗ в Туапсе

Война в России
Беспилотники
время публикации: 28 апреля 2026 г., 07:04 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 07:09
Беспилотники ВСУ в очередной раз атаковали НПЗ в Туапсе. Возник пожар. Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, пожар на НПЗ произошел "из-за падения обломков беспилотников".

В тушении пожара задействованы 122 человека и 39 единиц техники.

За последние две недели это третья атака ВСУ на нефтяные объекты в Туапсе.

Туапсе – один из ключевых южных портов России, через который идут экспорт нефтепродуктов, а также перевалка угля и удобрений; там же расположен крупный НПЗ "Роснефти".

