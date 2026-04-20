20 апреля 2026
последняя новость: 09:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
20 апреля 2026
20 апреля 2026
последняя новость: 09:53
Новая атака на Туапсе: пожар в порту, сообщается о погибшем

время публикации: 20 апреля 2026 г., 09:17 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 09:21
Новая атака на Туапсе: пожар в порту, сообщается о погибшем
В ночь на 20 апреля Туапсе в Краснодарском крае РФ подвергся новой атаке украинских беспилотников. По заявлению губернатора Вениамина Кондратьева, в результате удара по морскому порту погиб один человек, еще один получил ранения. В порту возник пожар.

Astra заявляет о пожаре в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Reuters отмечает, что это произошло вскоре после того, как был потушен пожар, возникший после предыдущей атаки на Туапсе 16 апреля.

Туапсе – один из ключевых южных портов России, через который идут экспорт нефтепродуктов, а также перевалка угля и удобрений; там же расположен крупный НПЗ "Роснефти".

По словам Кондратьева, обломки беспилотников повредили остекление в городе, в том числе в начальной школе, детском саду, музее, церкви и жилом доме.

