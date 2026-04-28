Трамп принял в Белом доме короля Великобритании Карла III
время публикации: 28 апреля 2026 г., 01:20 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 05:34
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп 27 апреля приняли в Белом доме, в Вашингтоне, короля Великобритании Карла III и королеву Камиллу.
Гости пили чай в Зеленой комнате Белого дома, после чего Трамп, Мелания, Карл III и Камилла осмотрели экспозицию в саду Белого дома на Южной лужайке.
Карл III принял участие в садовом приеме в посольстве Великобритании в Вашингтоне. Вместе с ним на мероприятии присутствовал посол Великобритании в США Кристиан Тернер.