Трамп принял в Белом доме короля Великобритании Карла III

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп 27 апреля приняли в Белом доме, в Вашингтоне, короля Великобритании Карла III и королеву Камиллу.

Гости пили чай в Зеленой комнате Белого дома, после чего Трамп, Мелания, Карл III и Камилла осмотрели экспозицию в саду Белого дома на Южной лужайке.

Карл III принял участие в садовом приеме в посольстве Великобритании в Вашингтоне. Вместе с ним на мероприятии присутствовал посол Великобритании в США Кристиан Тернер.