Стрелявшему на приеме в Вашингтоне предъявлено обвинение в покушении на президента США
время публикации: 27 апреля 2026 г., 23:08 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 23:08
31-летнему Коулу Томасу Аллену, открывшему огонь на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, предъявлены обвинения в покушении на президента США, а также незаконной перевозке огнестрельного оружия через границы штатов и применении оружия в ходе насильственного преступления, сообщает Reuters.
В случае признания виновным Аллену грозит пожизненное заключение.
Прокурор Джослин Баллантайн сообщила суду, что подозреваемый прибыл в Вашингтон из Калифорнии поездом, имея при себе помповое ружье 12-го калибра и три ножа. Накануне нападения Аллен отправил родственникам электронное письмо, в котором назвал себя "дружелюбным федеральным убийцей" и изложил планы атаки на высокопоставленных чиновников администрации Трампа.
