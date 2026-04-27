27 апреля 2026
Стрелявшему на приеме в Вашингтоне предъявлено обвинение в покушении на президента США

время публикации: 27 апреля 2026 г., 23:08 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 23:08
31-летнему Коулу Томасу Аллену, открывшему огонь на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, предъявлены обвинения в покушении на президента США, а также незаконной перевозке огнестрельного оружия через границы штатов и применении оружия в ходе насильственного преступления, сообщает Reuters.

В случае признания виновным Аллену грозит пожизненное заключение.

Прокурор Джослин Баллантайн сообщила суду, что подозреваемый прибыл в Вашингтон из Калифорнии поездом, имея при себе помповое ружье 12-го калибра и три ножа. Накануне нападения Аллен отправил родственникам электронное письмо, в котором назвал себя "дружелюбным федеральным убийцей" и изложил планы атаки на высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

В интервью CBS Трамп заявил, что стрелок был "психом", и обвинил демократов
Стрельба на мероприятии с участием Трампа: в доме подозреваемого проходит обыск, он оставил манифест
Покушение в Вашингтоне: эвакуация Трампа, арест стрелявшего. Фоторепортаж
CBS News: стрелявший в Вашингтоне заявил, что его целью были чиновники из администрации Трампа