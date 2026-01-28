В Миннесоте совершено нападение на члена Конгресса США Ильхан Омар

Представительница ультралевого крыла Демократической партии Ильхан Омар, представляющая штат Миннесота в Палате представителей Конгресса США, подверглась нападению во время выступления на мероприятии, проходившем в мэрии Миннеаполиса.

Один из присутствовавших приблизился к ней и облил жидкостью из шприца. Омар не пострадала и продолжила выступление. Мужчина был немедленно задержан, на место прибыли судебно-медицинские эксперты, которые проводят проверки. Личность нападавшего установлена. Это 55-летний Энтони Казмиршак.

"Я в порядке. Я боец, и этот мелкий провокатор не запугает меня, не заставит меня прекратить работу. Я не позволю громилам победить", – написала Омар в социальных сетях.

"Совет американо-мусульманских отношений" резко осудил нападение. "Оно произошло не в вакууме. Омар была постоянной мишенью анти-мусульманских, анти-иммигрантских и анти-сомалийских заявлений, преисполненных ненависти", – заявил он. Омар – мусульманка и уроженка Сомали.

Когда президента США Дональда Трампа попросили прокомментировать нападение, он признался, что не видел записи. "Я о ней не думаю. Она мошенница. Зная ее, она, скорее всего, сама себя и обрызгала", – заявил глава государства.