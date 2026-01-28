x
28 января 2026
Мир

Супруга бывшего президента Южной Кореи приговорена к 20 месяцам заключения

Коррупция
Корея
время публикации: 28 января 2026 г., 09:16 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 09:20
Супруга бывшего президента Южной Кореи приговорена к 20 месяцам заключения
Jung Yeon-je/Pool Photo via AP

Суд второго округа Сеула приговорил к 20 месяцам лишения свободы бывшую первую леди Республики Корея Ким Гон Хи, которая была признана виновной в коррупции. Прокуратура просила для нее 15 лет тюрьмы.

Ее признали виновной в получении дорогих подарков, таких как сумочки и драгоценности, от Церкви объединения. Стоимость полученного составила около 56000 долларов. По обвинениям в биржевых манипуляциях и нарушении закона о финансировании политической деятельности Ким была оправдана.

Против супруги бывшего главы государства Юн Сок Ёля выдвинуто еще одно обвинение – в получении подарков от предпринимателей в обмен на политические назначения. Согласно материалам следствия, полученное оценивается в 258000 долларов.

Напомним, что сам Юн Сок Ёль в декабре 2024 года попытался ввести в Южной Корее военное положение, но эта попытка провалилась. Он был подвергнут импичменту и арестован. Прокуратура запросила для него смертной казни. 16 января 2025 года Ким был приговорен к пяти годам заключения за препятствование правосудию.

Мир
