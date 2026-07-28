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Мир

В Мьянме введена смертная казнь за интернет-мошенничество

Интернет
Криминал
время публикации: 28 июля 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 10:32
В Мьянме введена смертная казнь за интернет-мошенничество
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В Мьянме введена смертная казнь за интернет-мошенничество
AP Photo/Aung Shine Oo

Верхняя и нижняя палаты парламента Мьянмы на совместном заседании приняли закон, вводящий наказание вплоть до смертной казни за преступления, связанные с интернет-мошенничеством.

"Насилие, пытки, незаконное удержание или жестокое обращение с людьми с целью заставить их совершить такое мошенничество будет караться сроком заключения до 10 лет, а если подобное обращение стало причиной смерти, то высшей мерой наказания", – цитирует законопроект France 24.

Лицам, руководящим работой подобных компаний и тем, кто занимается мошенничеством с криптовалютами, грозит пожизненное заключение.

Мьянма – один из крупнейших в мире центр деятельности интернет-мошенников. Гражданская война, приведшая к власти военную хунту, подорвала экономику страны, чем воспользовалась организованная преступность.

Мир
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