Reuters: Оман предложил Ирану план, предусматривающий добровольную плату за проход через Ормуз

Как сообщает агентство Reuters, Оман представил Ирану предложение о создании совместного регионального механизма по управлению Ормузским проливом. Он предусматривает введение пошлин, однако они будут добровольными.

Источник в одном из государств Персидского залива рассказал, что страны региона поддерживают эту инициативу, которая не позволит Ирану в одиночку осуществлять контроль над артерией, через которую проходит 20% мировых поставок энергоносителей.

В качестве образца взят механизм, действующий в Малаккском проливе, расположенном между Малайзией, Индонезией и Сингапуром. Те, кто им пользуется, вносят добровольные пожертвования, которые идут, в том числе, на защиту экологии и финансирование поисково-спасательных операций.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал, что провел телефонные разговоры со своим оманским коллегой Бадром аль-Бусайди и главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии принцем Файсалом бин Фарханом. Обсуждались вопросы региональной стабильности, в том числе – ситуация в Ормузском проливе.