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Израиль

Выдала себя за врача, украла кредитку пережившей Холокост и отправилась по магазинам

Мошенничество
Полиция
Хайфа
время публикации: 28 июля 2026 г., 10:44 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 11:37
Выдала себя за врача, украла кредитку пережившей Холокост и отправилась по магазинам
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Выдала себя за врача, украла кредитку пережившей Холокост и отправилась по магазинам
Olivier Fitoussi/Flash90

54-летняя жительница Хайфы задержана по подозрению в мошенничестве в отношении женщины, пережившей Холокост, которой около 90 лет. По версии следствия, подозреваемая похитила банковскую карту потерпевшей и совершила с ее помощью покупки на тысячи шекелей.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, женщина действовала по заранее подготовленному плану. Сначала она похитила банковскую карту потерпевшей во время их совместной поездки.

Затем пришла к ней домой, представившись медицинским работником, пришедшим для проведения обследования. Находясь в квартире, она, как предполагается, похитила и другое имущество, после чего использовала украденную банковскую карту для покупок на сумму в несколько тысяч шекелей.

Как мы ранее сообщали, следователи полиции Хайфы провели ряд оперативно-следственных мероприятий, которые позволили установить личность подозреваемой и задержать ее. Во время задержания выяснилось, что подозреваемая находилась под надзором и, по версии следствия, нарушила его условия при совершении преступлений.

Полиция намерена обратиться в суд с ходатайством о продлении срока ее содержания под стражей.

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