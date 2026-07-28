Бой Джордж столкнулся с волной критики из-за песни в поддержку Израиля: "Сионистская пропаганда"

Новая песня Боя Джорджа We Will Dance Again ("Мы снова будем танцевать"), посвященная Израилю, вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Спустя сутки после публикации композиции страницы британского музыканта заполнили как резкие обвинения, так и слова поддержки со стороны израильтян, представителей еврейской общины и организаций по борьбе с антисемитизмом.

Основная критика была направлена на строчку, открывающую песню: "Вы говорите "геноцид", а я говорю "война"". Противники Джорджа заявили, что подобные слова игнорируют страдания палестинцев и масштаб разрушений в секторе Газа. Один из пользователей назвал композицию "отвратительной сионистской пропагандой", другой написал, что музыкант "продал душу" и что его ирландские предки "стыдились бы его". Некоторые также раскритиковали саму песню, высмеяв текст и продакшен и обвинив исполнителя в попытке вернуть к себе внимание с помощью провокации.

В то же время песня получила и немало поддержки. Британская организация Stop the Hate UK поблагодарила музыканта за солидарность с еврейской общиной, а официальный аккаунт фестиваля Nova ответил на публикацию словами: "We will dance again". Многие израильские пользователи поблагодарили Джорджа за то, что он напомнил о трагедии 7 октября и жертвах фестиваля Nova в период, когда многие зарубежные артисты говорят главным образом о войне в Газе.

Сам Бой Джордж пока не прокомментировал волну критики. Ранее он неоднократно подчеркивал, что поддержка Израиля и его еврейских друзей не означает безоговорочного одобрения политики израильского правительства. По словам музыканта, он испытывает сочувствие и к палестинцам, однако не намерен отворачиваться от евреев из-за действий какого-либо правительства.

Песня была опубликована в ночь с воскресенья на понедельник. В ней Джордж напрямую обращается к событиям 7 октября и последовавшей войне в Газе, критикуя музыкантов и общественных активистов, которые, по его мнению, игнорируют причины конфликта.