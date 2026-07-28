Инвестфонд Джареда Кушнера заработал на израильской инвестиции более миллиарда долларов за два года

Инвестиционный фонд Affinity Partners, основанный Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, продал четверть своего пакета акций израильской страховой группы "Феникс" примерно за 1,05 млрд шекелей.

Сделку, организованную инвестиционным банком Jefferies, официально подтвердил сам фонд, сообщив, что привлек в состав акционеров "Феникса" ряд крупных международных инвесторов и остался его крупнейшим совладельцем.

С учетом стоимости оставшегося пакета – около 3,3 млрд шекелей – совокупная прибыль Affinity Partners по сравнению с первоначальными вложениями двухлетней давности составляет порядка 3,4 млрд шекелей, то есть больше миллиарда долларов.

Акции были размещены среди американских институциональных инвесторов с дисконтом около 5% к утренней цене на бирже; в результате доля Affinity в капитале "Феникса" снизилась примерно до 7,4%. Как отмечается в пресс-релизе фонда, для новых акционеров установлен 180-дневный период, в течение которого им запрещено продавать полученные бумаги, а Jefferies выступил единственным глобальным координатором размещения.

Первый заход Кушнера в капитал "Феникса" состоялся около двух лет назад: тогда Affinity Partners приобрел долю в 4,95% за примерно 466-470 млн шекелей у фондов Centerbridge Partners и Gallatin Point, ранее контролировавших компанию.

В начале 2025 года израильское Управление рынка капитала одобрило фонду реализацию опциона на покупку еще одного пакета в 4,95%, что довело общий объем инвестиций Кушнера в крупнейшую страховую компанию Израиля примерно до 940 млн шекелей и позиции почти в 9,9% капитала.

С момента первой сделки акции "Феникса" подорожали, по разным оценкам, в 4-5 раз, а рыночная капитализация компании выросла примерно до 44 млрд шекелей. Такой рост во многом связан с общим ралли в бумагах израильских страховых компаний, наблюдающимся на местном рынке последние два с половиной года, а не только с успехами самого "Феникса".

Даже после частичного выхода Affinity Partners заявил о намерении оставаться значимым долгосрочным акционером "Феникса" и о заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве с руководством компании, в частности, в таких направлениях, как региональные возможности роста, перестрахование и управление активами.

Инвестиции в "Феникс" – не единственный актив фонда в Израиле: Affinity Partners, привлекший около 3 млрд долларов преимущественно от суверенных фондов стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Катар и Абу-Даби, также владеет долей в холдинге "Шломо" и рассматривал ряд других сделок в стране.