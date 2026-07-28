Мирные переговоры Израиля и Ливана возобновятся в Риме 4 августа

Представитель государственного департамента США подтвердил, что новый раунд ливано-израильских переговоров состоится в Риме 4-6 августа. Ранее о том, что они пройдут в Италии в начале августа, сообщил глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни.

"Технические группы сконцентрируются на продвижении рамочного соглашения, в частности – на расширении процесса пилотных зон, решении вопросов, связанных с границей. Будет обсуждаться и всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности", – сообщил представитель Госдепа.

Напомним: президент Ливана Жозеф Аун встретился 21 июня в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Основные вопросы на повестке дня переговоров – разоружение террористической группировки "Хизбалла" и вывод из Ливана израильских войск.

"Наша цель – раз и навсегда положить конец враждебным отношениям с Израилем. Полагаю, господин президент, это и станет вашим наследием. Пришло время, чтобы Ближний Восток стал мирным и стабильным. Я уверен, что мы достигнем этой цели", – заявил Аун.

27 июля армия Ливана уведомила представителей механизма координации между США, Ливаном и Израилем об обнаружении склада оружия "Хизбаллы" в одном из районов, включенных в пилотную программу в рамках соглашения о прекращении огня.

Это первый случай с момента запуска пилотной программы, когда ливанские военные самостоятельно обнаружили объект террористической организации.

Израильский телеканал "Кан-11" отмечает, что дипломатические источники считают произошедшее свидетельством эффективности действующего механизма и шагом, который может способствовать дальнейшему участию армии Ливана в разоружении "Хизбаллы".