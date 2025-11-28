Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1374-й день войны

Минобороны РФ 28 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 22 по 28 ноября нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в Сумской и Черниговской областях. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 935 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 81 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении противник потерял более 1575 военнослужащих, танк, 38 боевых бронированных машин, из них 15 производства стран НАТО, 138 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск потери ВСУ составили свыше 1650 военнослужащих, два танка, 26 боевых бронированных машин, из них шесть западного производства, 111 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. В течение недели в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас. Завершено освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский. От украинских боевиков зачищено 6585 зданий. Отражены 54 атаки подразделений 32-й механизированной, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 210-го и 425-го штурмовых полков ВСУ с целью деблокирования окруженной группировки противника. Уничтожены более 225 украинских военнослужащих и 11 боевых бронированных машин. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный, а также южной части города. За неделю в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики противник потерял свыше 1710 военнослужащих, танк, 33 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 3215 военнослужащих, два танка, 57 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 44 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Тихое, Отрадное Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1600 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение в Запорожской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 108 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 станции радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град". Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1664 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 99302 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26306 танков и других боевых бронированных машин, 1621 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31607 орудий полевой артиллерии и минометов, 47890 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 149200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).