В киевском доме Андрея Ермака проводятся обыски
время публикации: 28 ноября 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 10:01
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
На территорию правительственного квартала зашло около десяти сотрудников НАБУ и САП, передает "Интерфакс-Украина".
Как сообщили в телеграм-канале НАБУ, следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования.
Детали происходящего в доме Ермака пока неизвестны.
Сам Ермак сообщил следующее: "Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 ноября 2025