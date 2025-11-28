В киевском доме Андрея Ермака проводятся обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

На территорию правительственного квартала зашло около десяти сотрудников НАБУ и САП, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в телеграм-канале НАБУ, следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования.

Детали происходящего в доме Ермака пока неизвестны.

Сам Ермак сообщил следующее: "Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие".