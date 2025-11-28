x
Мир

128 человек погибли при пожаре в Гонконге: огонь распространялся по пенопласту на стенах

Пожары
Азия
время публикации: 28 ноября 2025 г., 11:33 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 11:41
128 человек погибли при пожаре в Гонконге: огонь распространялся по пенопласту на стенах
AP Photo/Chan Long Hei

Продолжаются поисковые работы на месте пожара в гонконгском жилом комплексе Wang Fuk Court, где проживали тысячи семей. Официально подтверждена гибель 128 человек, десятки остаются пропавшими без вести. Власти Гонконга подтвердили, что пожарная сигнализация не сработала – об этом сообщили выжившие.

Пожар охватил семь высотных зданий из восьми домов комплекса, распространение огня было молниеносным. По данным расследования, причиной этого стали грубейшие нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ: в рамках реновации дома были окружены бамбуковыми строительными лесами, затянуты монтажной сеткой.

Но страшнее всего оказались плиты пенополистирола (пенопласта), которые были укреплены на стенах зданий и снаружи окон для утепления. Пенопласт моментально вспыхивал и с чадом горел, лишая заблокированных в квартирах людей шансов выжить.

В жилом комплексе, расположенном в районе Тай По, проживали 4600 человек. Как минимум, 128 из них погибли, 79 получили ранения и травмы. 89 тел еще не опознаны. 16 тел все еще остаются внутри зданий. Тушение пожара заняло более двух суток. Более 1018 квартир после тушения были вскрыты и обысканы в попытке найти выживших.

Сообщается, что во всех семи сгоревших зданиях пожарная сигнализация не работала должным образом, как установила пожарная служба.

Власти Гонконга задержали троих человек по подозрению в непредумышленном убийстве: два директора и инженер-консультант строительной компании подозреваются в грубой халатности, которая привела к пожару и гибели людей. Полиция провела обыск в компании Prestige Construction & Engineering Company, отвечавшей за ремонтные работы, изъята документация.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
