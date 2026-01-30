На 72-м году жизни умерла актриса Кэтрин Энн О’Хара

На 72-м году жизни умерла Кэтрин Энн О’Хара, канадо-американская актриса. Причина смерти не сообщается.

Более всего О’Хара известна благодаря роли матери Кевина в семейной комедии "Один дома" Криса Коламбуса, вышедшей в 1990 году.

За свою карьеру она сыграла в более чем 60 фильмах и сериалах, среди которых: "Битлджюс" (1988), "Байки из склепа" (1989-1996), "Дик Трэйси" (1990), "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992), "За гранью возможного" (1995-2002) и др.

О’Хара также занималась озвучкой анимационных проектов, таких как "Пеппи Длинный Чулок", "Монстр в Париже", "Семейка Адамс" и др.