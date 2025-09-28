x
28 сентября 2025
Мир

Мэр Нью-Йорка Адамс вышел из предвыборной гонки, призвав не голосовать за Мамдани

США
Муниципальные выборы
время публикации: 28 сентября 2025 г., 21:32 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 21:43
Мэр Нью-Йорка Адамс вышел из предвыборной гонки, призвав не голосовать за Мамдани
AP Photo/Seth Wenig

Мэр Нью-Йорка демократ Эрик Адамс сообщил, что прекращает борьбу за переизбрание. Объявляя об этом, он выступил против представителя крайне левого крыла Демократической партии, социалиста и антисиониста Зохрана Мамдани.

"В нашей политике нарастает экстремизм. Наши дети проходят радикализацию, их учат ненавидеть наш город и нашу страну. Политическая ярость обращается политическим насилием. Слишком часто эти силы используют местные власти, чтобы нести раскол, игнорируя, что это наносит вред жителям Нью-Йорка", – заявил он в видеообращении.

"Необходимы перемены, но остерегайтесь тех, кто заявляет о необходимости уничтожить систему, которую мы вместе строили десятилетиями. Это не перемены, это хаос. Я призываю вас выбирать своих лидеров на основе того, что они делают, а не того, что они обещают", – сказал мэр, заявив, что продолжит заниматься общественной деятельностью.

Согласно опросам, Адамс занимал четвертое место в предвыборной гонке, лидером которой является Мамдани. На втором месте – бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, на третьем – кандидат от республиканцев Кертис Слива.

Мир
