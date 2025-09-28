Стрельба в мормонской церкви в Мичигане, есть пострадавшие
время публикации: 28 сентября 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 19:35
Полиция сообщила о стрельбе в здании Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган, к юго-западу от Флинта. По предварительным данным, в здании начался пожар – но пока неизвестно, загорелась церковь от стрельбы, или же имел место дополнительный поджог.
По сообщению The New York Times, в результате стрельбы пострадали несколько человек, они получили ранения различной степени тяжести. О погибших не сообщается.
Представители местной полиции сообщили, что стрелок нейтрализован и более не представляет опасности.
Информация уточняется.
