23 сентября 2025
23 сентября 2025
Мир

Кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани пытается привлечь евреев на свою сторону

США
Нью-Йорк
время публикации: 23 сентября 2025 г., 08:21
Кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани пытается привлечь евреев на свою сторону
AP Photo/Yuki Iwamura

Кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани, известный своей критикой руководства Израиля, в ходе пресс-конференции в Манхэттене поздравил евреев с Рош а-Шана, обратившись к ним на иврите, сообщает Jewish Telegraphic Agency.

Ранее в публикациях JTA отмечалось, что Мамдани пытается накануне выборов наладить связи с еврейскими общинами.

На следующей неделе Мамдани планирует принять участие в молитвах на Йом-Кипур в синагоге на Манхэттене.

