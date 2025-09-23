Кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани пытается привлечь евреев на свою сторону

Кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани, известный своей критикой руководства Израиля, в ходе пресс-конференции в Манхэттене поздравил евреев с Рош а-Шана, обратившись к ним на иврите, сообщает Jewish Telegraphic Agency.

Ранее в публикациях JTA отмечалось, что Мамдани пытается накануне выборов наладить связи с еврейскими общинами.

На следующей неделе Мамдани планирует принять участие в молитвах на Йом-Кипур в синагоге на Манхэттене.