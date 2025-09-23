Кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани пытается привлечь евреев на свою сторону
время публикации: 23 сентября 2025 г., 08:21 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 08:22
Кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани, известный своей критикой руководства Израиля, в ходе пресс-конференции в Манхэттене поздравил евреев с Рош а-Шана, обратившись к ним на иврите, сообщает Jewish Telegraphic Agency.
Ранее в публикациях JTA отмечалось, что Мамдани пытается накануне выборов наладить связи с еврейскими общинами.
На следующей неделе Мамдани планирует принять участие в молитвах на Йом-Кипур в синагоге на Манхэттене.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 сентября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июля 2025