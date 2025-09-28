Во Флориде подан законопроект о признании Иудеи и Самарии

После того как член Палаты представителей Флориды Чейз Трамонт посетил Самарию, он представил законопроект, запрещающий использование термина "Западный берег" в официальных документах штата Флорида и обязывающий вместо него использовать термин "Иудея и Самария".

Если инициатива Трамонта будет утверждена, Флорида станет 11-м штатом США, принявшим подобный закон.

Во время встречи с главой регионального совета Шомрон Йоси Даганом Даганом Трамонт заявил: "Никогда не будет раздора между США и Израилем. Я здесь, чтобы сказать вам: вы не одни. В вопросе признания Иудеи и Самарии мы начинаем с небольших шагов – с законопроекта, который признает Иудею и Самарию. И как только у нас будет это признание, это понимание того, что так и должно быть, мы будем продвигаться к настоящему суверенитету. Формула "два государства для двух народов" здесь просто не сработает. Это земля Израиля, и мы намерены это продвигать".

Трамонт пояснил: "Этим законом Флорида посылает ясный сигнал: мы будем стоять рядом с Израилем, называть вещи своими именами, а не прибегать к ложным терминам и защищать вечную связь еврейского народа с его исторической родиной". Он также добавил: "На фоне позорных решений Великобритании, Франции, Австралии, Канады и других признать палестинское государство, я считаю, что настало подходящее время, чтобы Флорида вновь показала пример другим. Иудея и Самария были, есть и останутся территорией под суверенитетом Израиля".

Инициатива Трамонта согласуется с федеральным законодательством, которое продвигают Йоси Даган и конгрессвумен Клаудией Тенни в рамках лоббистской группы за Иудею и Самарию в Конгрессе США. Трамонт подчеркнул, что эта инициатива получила поддержку президента Дональда Трампа в рамках "Закона об Иудее и Самарии".