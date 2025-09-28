Жестокое убийство трех девушек в Аргентине, задержаны члены банды наркоторговцев

Тысячи человек приняли участие в демонстрации против фемицида, прошедшей в Буэнос-Айресе после обнаружения тел трех девушек, которые были похищены торговцами наркотиков и замучены до смерти, причем трансляция расправы велась в социальных сетях.

15-летняя Лара Гутьереш и 20-летние двоюродные сестры Морена Верди и Бренда дель Кастильо 19 сентября были приглашены на вечеринку. Однако, приехав на место на отправленном за ними автомобиле, они поняли, что попали в беду. Наркобосс по прозвищу "Маленький J" обвинил их в присвоении четырех килограммов кокаина.

Через пять дней тела девушек, изуродованные до неузнаваемости были обнаружены закопанными на вилле в южном пригороде Буэнос-Айреса. По подозрению к причастности к преступлению задержаны пять человек, в том числе две женщины. Однако "Маленькому J", которому всего 20 лет, удалось скрыться. Полиция опубликовала его фотографию.

Один из задержанных передал полиции видеозапись убийства, за которым следили 45 членов банды. Как полагает полиция, чудовищная по жестокости расправа была призвана запугать последователей наркобосса.

По данным аргентинских правозащитников, женщин убивают в стране в среднем каждые 36 часов.