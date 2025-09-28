Стрельба около стоянки яхт в Северной Каролине: есть убитые и раненые

Вечером в субботу, 27 сентября, в Саутпорте (Северная Каролина, США) неизвестный открыл огонь около ресторана American Fish Company рядом со стоянкой яхт.

Предварительно сообщается о не менее трех погибших и восьми раненых.

Судя по публикациям СМИ, стрелок прибыл на лодке и затем скрылся.

Полиция сообщает об одном задержанном для допроса. Однако пока неясно, задержан ли подозреваемый в убийстве.

Информация уточняется.