"Флотилия Сумуда" покинула воды Греции. Международного военного эскорта нет

По состоянию на утро 28 сентября, большинство (38) судов так называемой "глобальной флотилии Сумуда" вышли за пределы территориальных вод Греции в сторону восточного Средиземноморья. Это подтверждается трекером.

Одно из флагманских судов – Family – из-за поломки двигателя около берегов Крита больше не участвует в акции. Экипажи и грузы были перераспределены. На сегодняшний день, по сути флагманских, по всей видимости, стоит считать судно Alma.

Ранее сообщалось, что для сопровождения "флотилии" Италия и Испания направили военные корабли. Однако в Риме и Мадриде подчеркивают: речь не идет об эскорте, такие задачи не ставятся. Итальянские власти сообщали, что для возможной помощи гражданам Италии "флотилию" будут сопровождать два фрегата – Fasan (F 591) и Alpino (F 594). Теперь выяснилось, что в восточное Средиземноморье направлен только Alpino, причем он пока держится в международных водах у Крита. Испанский патрульный корабль ВМС Furor (P-46) в пятницу вышел из Картахены и направляется в восточное Средиземноморье "для поддержки и возможных спасработ", он еще довольно далеко от Крита. Но в Мадриде поясняют: он будет держаться на удалении не менее 12 морских миль от судов "флотилии" и не станет их прямым эскортом.

До побережья Газы (цель акции) "флотилии Сумуда" остается около 450 морских миль. С учетом темпа "флотилии", в восточное Средиземноморье суда могут прибыть в начале октября.

Предполагалось, что в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, с представителями 44 стран, и что около Газы они окажутся в середине сентября. Но график был сорван, "флотилия" оказалась не такой многочисленной, как планировалось. Организаторы были вынуждены перенести старт из Туниса из-за взрывов и пожаров на судах Family и Alma (ночью 9 и ночью 10 сентября), кроме того возникли логистические и технические проблемы. Потом возникла задержка на Крите – вновь из-за атак дронов и несогласованности действий руководства флотилии.

Министр иностранных дел Гидеон Саар 25 сентября прокомментировал ситуацию вокруг так называемой "флотилии Сумуда", которая готовится продолжить свой путь в сторону Газы. "Израиль согласился на предложение итальянского правительства разгрузить гуманитарную помощь в порту Кипра и затем переправить её в Газу, – отметил Саар. – "Флотилия" отклонила итальянское предложение, доказав, что ее истинная цель – провокация и поддержка ХАМАСа". Министр иностранных дел подчеркнул, что Израиль не позволит судам флотилии войти в зону активных боевых действий и не допустит нарушения законной морской блокады. "Израиль по-прежнему готов участвовать в любых конструктивных договоренностях по передаче гуманитарной помощи законным и мирным путем", – добавил Саар.

22 сентября МИД Израиля опубликовал предупреждение для участников "глобальной флотилии Сумуда", направляющихся к побережью сектора Газы. "Израиль не позволит судам войти в зону активных боевых действий и не допустит нарушения морской блокады", – говорится в сообщении. Власти Израиля предложили участникам флотилии зайти в порт Ашкелона, чтобы передать гуманитарную помощь для сектора Газы: "Если участники флотилии искренне желают доставить гуманитарную помощь, а не оказать помощь ХАМАСу, Израиль призывает суда пришвартоваться в порту Ашкелона и передать груз, который будет оперативно доставлен в сектор Газы". МИД Израиля призвал участников флотилии не нарушать закон.

23 сентября министерство иностранных дел Израиля объявило, что судами так называемой "флотилии Сумуда", следующей в сторону Газы, владеет Саиф Абу Кишк. Его в сообщении МИД Израиля называют "боевиком ХАМАСа". По утверждению израильского МИДа, Абу Кишк руководит подставной компанией Cyber ​​Neptune в Испании, через которую является фактическим владельцем судов, следующих в Газу из стран Европы. "Связь с ХАМАСом не скрыта. Она очевидна", – заявляет МИД Израиля в сообщении под заголовком "Разоблачение: джихадистская флотилия ХАМАСа". Очевидных доказательств причастности Саифа Абу Кишка к деятельности ХАМАСа и того факта, что именно он владеет судами "флотилии Сумуда", в сообщении израильского МИДа не приводится. Формально он является "пресс-секретарем", "официальным представителем" и "членом руководства" данной "флотилии". Также испанские СМИ его в последние годы именовали "президентом Международной коалиции против израильской оккупации" и "членом Генерального секретариата Народной конференции палестинцев за рубежом". Сам Абу Кишк называет обвинения в свой адрес и в адрес флотилии "психологической войной". Есть и другие "пресс-секретари". Это Маруан бин Гуэтайя и Уаиль Науар. МИД Израиля отмечает, что они были запечатлены на многих фото с главой филиала ХАМАСа в Северной Африке Юсуфом Хамданом. "Связь "гуманитарной" флотилии с ХАМАСом никак не скрыта. Она очевидна", – подчеркивают в МИДе.

Власти Израиля ранее предупреждали: суда "флотилии Тунберг" могут быть перехвачены по мере приближения к морской границе страны. Но пока сообщений о действиях израильских ВМС не поступало.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы".

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.