Акция против запрета абортов в РФ: билборды в Кургане под видом рекламы вешалок

28 сентября – в Международный день права на аборт – активистки Феминистского Антивоенного Сопротивления разместили два билборда за право на аборт в городе Курган. Они находятся на улице Конституции и замаскированы под рекламу магазина вешалок с двусмысленными слоганами: "Вешалки – на все случаи жизни", "Ваш выбор – в наших руках", "Российское качество + советские традиции". QR-код на билбордах ведет на сайт domveshalok.ru с петицией за право на аборт.

В соцсети Facebook активистка Дарья Серенко пишет: "2 недели я притворялась менеджером по ПРОДАЖАМ ВЕШАЛОК Андреем. Мы сделали фейковый сайт и почту нашего "магазина". Так нам удалось установить в городе Курган на улице Конституции (да-да) 2 самых настоящих билборда за право на аборт. Замаскированных под рекламу вешалок. С qr-кодом, ведущим на сайт, на котором висит ссылка на петицию за право на аборт. Считаю, что это одна из самых гениальных и сложных активистских акций за долгое время. Ну и слоганы, слоганы…… Просто посмотрите, это, правда, круто. Особенно в контексте того, что Курганская область – одна из самых долбанутых по ситуации с правом на аборт..."

"В России пока нет федерального запрета на аборт, но регионы уже вводят ограничения. В Курганской области штрафы за "склонение" к абортам достигают 200 тысяч рублей, частные клиники отказываются от процедур под давлением властей, а "профилактические беседы" манипулируют выбором женщин", – отмечает Феминистское Антивоенное Сопротивление.

"Наша акция – ответ консерваторам, государству и пролайферам с их манипулятивными акциями с детскими ботиночками, выставленными возле церкви. Пока идет война, умирают живые дети. Позаботьтесь о тех, кто уже родился. Остановите боевые действия", – заявляют активистки.