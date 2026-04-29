29 апреля 2026
последняя новость: 14:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В Лондоне задержан мужчина с ножом, ранивший нескольких евреев

Великобритания
Антисемитизм
Теракт
время публикации: 29 апреля 2026 г., 14:15 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 14:27
В Лондоне задержан мужчина с ножом, ранивший нескольких евреев
AP Photo/Matt Dunham

Британские СМИ сообщают, в районе Голдерс-Грин на северо-западе Лондона мужчина с ножом напал на прохожих у синагоги, пострадали два ультраортодоксальных еврея.

Еврейская добровольческая охранная организация "Шомрим" сообщила, что подозреваемый бежал по Голдерс Грин с ножом и пытался нападать на евреев. Волонтеры задержали его до прибытия полиции.

После прибытия сотрудников полиции подозреваемый был нейтрализован с применением электрошокера и арестован. Пострадавшим оказала помощь еврейская служба скорой помощи "Ацола".

Напомним, что в ночь на 23 марта в Голдерс-Грин был совершен поджог четырех машин еврейской волонтерской службы спасения Hatzolah Northwest. Пострадавших не было, однако в машинах взорвались кислородные баллоны, а огонь повредил и близлежащие здания.

