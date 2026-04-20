Лондонская полиция задержала двух подозреваемых в поджоге синагоги в Кентоне

Лондонская полиция арестовала 17-летнего подростка и 19-летнего юношу по подозрению в поджоге ранним утром 19 апреля синагоги Kenton United, расположенной на севере британской столицы.

"В общей сложности, за последние недели проведено 15 арестов в связи с шестью нападениями на еврейские объекты и Персидскую новостную организацию", – сообщил заместитель главы Скотланд-Ярда Мэтт Джукс.

В расследовании участвуют сотрудники подразделения по борьбе с террором. Ответственность за поджог взяла на себя проиранская группа, утверждающая, что она совершила и другие нападения на еврейские, израильские и американские объекты в Европе.

"Эта синагога – один из центров сионистского влияния в британской столице. Здесь проводятся церемонии "Шаббат для Израиля", а также исполняется так называемый гимн "А-Тиква" в поддержку израильской оккупации", – сообщила группа "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия".

"Минувшей ночью совершен трусливый поджог еще одной синагоги, на этот раз в Кентоне. Кампания запугивания и насилия в отношении британской еврейской общины набирает обороты. Слава Богу, жертв не было, но, если ничего не предпринимать, дойдет и до них", – заявил глава еврейской общины Великобритании раввин Эфраим Мирвис.