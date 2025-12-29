x
29 декабря 2025
29 декабря 2025
29 декабря 2025
последняя новость: 23:53
29 декабря 2025
Латвия завершила строительство заграждения на границе с Россией

время публикации: 29 декабря 2025 г., 22:34 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 22:38
Латвия завершила строительство заграждения на границе с Россией
Латвийская государственная компания Valsts Nekustamie Ipasumi сообщила о завершении строительства заграждения на границе с Россией, протяженность которой составляет 283 километра.

"В общей сложности на латвийско-российской границе построено около 280 километров заграждения, представляющего собой физический барьер в тех местах, где это необходимо", – говорится в заявлении компании.

Работы над созданием в пограничной полосе другой инфраструктуры продолжается. Речь идет о тропах для патрулирования, пешеходных тропах на болотистых участках и других инженерных объектах.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис заявил и о продолжении оснащения границы техническим оборудованием. "Наша цель – создать на восточной границе Европейского союза самую современную пограничную систему", – сказал он.

Добавим, что в 2024 году было завершено возведение заграждения на границе Латвии с Беларусью. Однако и там работы по техническому оснащению продолжаются.

