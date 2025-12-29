Писать в ЖЖ отныне можно только при регистрации блога Роскомнадзором или привязке Сбер ID
Администрация некогда самой популярной среди русскоязычных блогеров социальной сети Livejournal.com ("Живой Журнал", или ЖЖ) сообщила об изменениях, полностью перекрывающих возможность писать – как посты, так и комментарии, – пользователям, которые не зарегистрированы в реестре блогеров Роскомнадзора, не привязали к своему аккаунту авторизацию Сбер ID, или которые не платят за свои аккаунты. Изменения вступили в силу с момента публикации сообщения – с 29 декабря 2025 года. Администрация ЖЖ объясняет эти нововведения "стремлением поддержать ответственных авторов качественного контента".
Для продолжения использования соцсети в полном объеме необходимо подключить пакет "Профессиональный" (что обойдется в 1999 рублей в год), или верифицировать свой блог в системе Livejournal, или предъявить регистрацию в реестре блогеров Роскомнадзора – так или иначе, речь идет о финансовой поддержке системы, о максимальной прозрачности пользователя для системы и о его "выгодности" для ЖЖ: блогеры с социальным капиталом 500 и более также смогут продолжать публиковаться и оставлять комментарии.
"Наша главная цель – повысить качество контента и дискуссий, – сказано в официальном сообщении платформы. – Новые требования повышают степень ответственности и идентифицируемости. Изменения помогут поощрить вдумчивый контент. Мы хотим, чтобы в лентах и обсуждениях было больше осознанных постов и комментариев от людей, которые действительно заинтересованы в сообществе. Они позволят также поддержать платформу. Пакет «Профессиональный» — это не только доступ к дополнительным функциям, но и прямая поддержка развития проекта, что позволяет нам делать его лучше".
Все старые посты и комментарии остаются на платформе без изменений, и обычные пользователи смогут редактировать свои предыдущие записи, но без выполнения новых условий писать новые они уже не смогут. Однако они смогут "свободно читать весь контент, листать ленту, искать посты и использовать большинство функций платформы".
Останется, впрочем, возможность писать "под глаз" – только для себя, с максимальным уровнем приватности. Но записи пользователя будут видны только ему – и администрации Живого Журнала, конечно.