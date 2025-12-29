x
29 декабря 2025
|
последняя новость: 17:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2025
|
29 декабря 2025
|
последняя новость: 17:45
29 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Лавров: Украина попыталась атаковать резиденцию Путина

Россия
Украина
Война в Украине
Война в России
время публикации: 29 декабря 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 17:48
Лавров: Украина попыталась атаковать резиденцию Путина
Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

"В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области", – цитирует главу МИД агентство "Интерфакс".

По словам Лаврова, атака была успешно отражена.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2025

Важное изменение в продлении "синих бумаг" для граждан Украины: без права на работу
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 29 декабря 2025

65% покинувших Израиль – репатрианты, прибывшие в последние пять лет
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 декабря 2025

Песков: переговоры на финальной стадии, но Россия настаивает на выводе ВСУ из Донбасса
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 декабря 2025

Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1405-й день войны