Лавров: Украина попыталась атаковать резиденцию Путина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

"В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области", – цитирует главу МИД агентство "Интерфакс".

По словам Лаврова, атака была успешно отражена.