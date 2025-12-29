Лавров: Украина попыталась атаковать резиденцию Путина
время публикации: 29 декабря 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 17:48
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
"В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области", – цитирует главу МИД агентство "Интерфакс".
По словам Лаврова, атака была успешно отражена.
