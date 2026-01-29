Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди них конгрессмен

Пассажирский самолет Beechcraft 1900D государственной авиакомпании Satena потерпел крушение на северо-востоке Колумбии, погибли все 15 человек, находившиеся на борту (13 пассажиров и два члена экипажа), сообщают местные власти.

Самолет выполнял внутренний рейс из города Кукута (у границы с Венесуэлой) в Оканью. По данным AP, связь с диспетчерами борта с регистрационным номером HK-4709 была потеряна вскоре после взлета. Местные жители указали район падения, после чего спасатели обнаружили обломки и подтвердили, что выживших нет.

Reuters пишет, что диспетчеры потеряли контакт с самолетом примерно через 12 минут после начала полета. Причины катастрофы пока не названы, начато расследование.

Среди погибших – конгрессмен Диогенес Кинтеро и сопровождавшие его сотрудники, а также Карлос Сальседо, который был кандидатом в Конгресс на мартовских выборах.