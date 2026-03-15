Израиль

Дочь Амоса Оза намерена судиться с авторами фейка о том, что она является шпионом "Хизбаллы"

Фейки
время публикации: 15 марта 2026 г., 17:15 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 17:45
Дочь Амоса Оза намерена судиться с авторами фейка о том, что она является шпионом "Хизбаллы"
Wikipedia.org. Фото: אברהם אמיר

Профессор Хайфского университета Фаня Оз-Зальцбергер, историк и старшая дочь известного израильского писателя Амоса Оза, опровергла распространившиеся в социальных сетях ложные сообщения об ее аресте по подозрению в передаче секретных материалов "Хизбалле".

Фейк был запущен анонимным Telegram-каналом и быстро разлетелся по сети. Полиция, ШАБАК и университет, в котором работает Оз-Зальцбергер, подтвердили, что публикация не соответствует действительности. "Я не передавала "Хизбалле" никаких секретных материалов, меня не допрашивали, не задерживали и я не нахожусь под домашним арестом", – заявила профессор в интервью новостной службе N12.

Оз-Зальцбергер объявила, что намерена обратиться в суд, а компенсацию намерена направить на общественные нужды.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 февраля 2026

Суд оценил в 25 тысяч шекелей "неоправданно" низкую оценку бизнеса в интернете
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 06 января 2026

Раввин Элиягу Зини подал иск против газеты "Гаарец"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 декабря 2025

Муж Шикмы Бреслер подал иск против Тали Готлиб: он требует 8 млн шекелей компенсации