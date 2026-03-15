Дочь Амоса Оза намерена судиться с авторами фейка о том, что она является шпионом "Хизбаллы"

Профессор Хайфского университета Фаня Оз-Зальцбергер, историк и старшая дочь известного израильского писателя Амоса Оза, опровергла распространившиеся в социальных сетях ложные сообщения об ее аресте по подозрению в передаче секретных материалов "Хизбалле".

Фейк был запущен анонимным Telegram-каналом и быстро разлетелся по сети. Полиция, ШАБАК и университет, в котором работает Оз-Зальцбергер, подтвердили, что публикация не соответствует действительности. "Я не передавала "Хизбалле" никаких секретных материалов, меня не допрашивали, не задерживали и я не нахожусь под домашним арестом", – заявила профессор в интервью новостной службе N12.

Оз-Зальцбергер объявила, что намерена обратиться в суд, а компенсацию намерена направить на общественные нужды.