В Колумбии ведется поиск пропавшего самолета

Авиационные власти Колумбии сообщили о потере контакта с небольшим коммерческим самолетом компании Satena, следовавшим из Кукуты в Оканью. Самолет в последний раз выходил на связь 28 января в 11:54 (в 18:54 по израильскому времени).

По данным авиакомпании, на борту самолета находились 15 человек – 13 пассажиров и два члена экипажа. Самолет должен был приземлиться в Оканье в 12:05 (19:05 по израильскому времени).

Авиакомпания Satena активировала протокол чрезвычайной ситуации. В поисковой операции задействованы военные.

Газета El Tiempo сообщила, что на борту самолета находился парламентарий Диогенес Кинтеро.