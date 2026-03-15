Источники в Газе: в результате авиаудара ЦАХАЛа погиб "полковник полиции" и семеро его подчиненных
время публикации: 15 марта 2026 г., 16:38 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 16:38
Источники в Газе сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали в центральной части сектора на дороге Салах ад-Дин джип полиции. В результате авиаудара погибли не менее восьми человек.
Источники в Газе утверждают, что один из погибших - это начальник оперативного подразделения полиции "полковник" Ияд Абу Юсеф. Вместе с ним в машине находились его подчиненные, все они погибли.