Источники в Газе: в результате авиаудара ЦАХАЛа погиб "полковник полиции" и семеро его подчиненных

Источники в Газе сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали в центральной части сектора на дороге Салах ад-Дин джип полиции. В результате авиаудара погибли не менее восьми человек.

Источники в Газе утверждают, что один из погибших - это начальник оперативного подразделения полиции "полковник" Ияд Абу Юсеф. Вместе с ним в машине находились его подчиненные, все они погибли.