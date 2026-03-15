ЦАХАЛ нанес удары по штабам КСИР и "Басидж" на западе Ирана

Утром 15 марта израильские ВВС при сопровождении военной разведки (АМАН) нанесли серию ударов по объектам иранского режима в районе Хамадана, на западе Ирана.

Целями атаки были штабы Корпуса стражей исламской революции и ополчения "Басидж", использовавшиеся для координации действий и для планирования операций против Израиля и других стран региона.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что операция последовательно расширяется на новые районы западного и центрального Ирана с целью подавления командной инфраструктуры режима.