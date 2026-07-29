Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1617-й день войны

Минобороны РФ 29 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ободы, Иволжанское, Соханы, Осоевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Василевка, Бугаевка, Широкое, Новоалександровка и Сосновый Бор Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, девять автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Боровское, Моначиновка Харьковской области, Рубцы и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черкасское, Райское, Кондратовка, Ясногорка, Николайполье, Дружковка, Ореховатка, Славянск и Мирное Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новониколаевка, Кутузовка, Новофедоровка, Нововодяное, Белозерское, Рубежное, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Правда, Великомихайловка Днепропетровской области, Тимошевка, Никольское и Мировка Запорожской области. Противник потерял свыше 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасное, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам, вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 191899 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30351 танк и другая боевая бронированная машина, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35946 орудий полевой артиллерии и минометов, 67756 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 233200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.