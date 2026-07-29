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Мир

ВСУ атаковали центр Wildberries в Рязани, компания ищет складские помещения в Казахстане

Украина
Россия
Война в России
Казахстан
время публикации: 29 июля 2026 г., 11:40 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 11:45
ВСУ атаковали центр Wildberries в Рязани, компания ищет складские помещения в Казахстане
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ВСУ атаковали центр Wildberries в Рязани, компания ищет складские помещения в Казахстане
Фото: телеграм-канал Supernova+

В ночь на 29 июля вооруженные силы Украины нанесли удар по Рязанской области. Целями атак стал логистический центр компании Wildberries и один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов.

На объектах начались пожары. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что на промышленных объектах произошло возгорание на промышленных объектах, руководство Wildberries – что логистический центр эвакуирован согласно требованию безопасности.

Wildberries, которую называют "русским Amazon", подвергается целенаправленным украинским атакам. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что на складах компании находится и военное оборудование. До недавнего времени на ее сайте присутствовал отдельный раздел "товары для СВО". Несмотря на то, что он убран, товары по-прежнему можно приобрести.

Как сообщает издание "Коммерсант", Wildberries начала поиск складских помещений в Казахстане и готова занять весь существующий в стране их свободный объем. В России владельцы площадей отказывают в аренде "в связи с рисками".

Тем самым компания хочет вывести по меньшей мере часть своей логистики из-под российских ударов. Одновременно ведется строительство логистических центров в Астане и Алматы общей площадью 260000 квадратных метров. Отметим, что в России потеряно по меньшей мере 440000 кв.м. складских площадей, что составляет 8% от их общего объема.

Мир
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