NYT: Иран намеревался нанести ракетный удар по Украине

Как пишет New York Times со ссылкой на иранские и западные источники, после того, как Украина атаковала в Каспийском море иранское судно, власти Ирана всерьез рассматривали возможность нанести "удар возмездия" по украинской территории. Благодаря дипломатическим усилиям это удалось предотвратить.

Согласно источникам, предполагалось использовать баллистическую ракету с малой боеголовкой, чтобы продемонстрировать – речь идет о символическом шаге, и официальный Тегеран не заинтересован в эскалации. Целью удара должен был стать один из черноморских портов.

Тем не менее, отмечает издание, такие действия могли повлечь за собой начало военных действий между странами, учитывая большую напряженность между Украиной и Ираном в связи с поддержкой, оказываемой режимом аятолл России. "Неясно, как повела бы себя Украина", – сказал один из официальных источников.

Несколько дней назад Украина впервые атаковала в Каспийском море иранское судно. По версии Тегерана, в результате украинского удара по иранскому торговому судну погиб один моряк и еще один получил ранения. Ранее МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины и назвал атаку "враждебной и преступной". Киев, со своей стороны, сообщал об ударах по судам, которые использовались для перевозки связанных с Ираном военных грузов в Россию.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи на фоне обострения отношений между Киевом и Тегераном. Сибига назвал беседу откровенной и заявил, что Украина не заинтересована в дальнейшей эскалации. По его словам, действия Киева направлены на защиту от российской агрессии и не имеют целью поражение гражданских судов или людей. Он также призвал Иран отказаться от любых форм поддержки России в войне против Украины.

Агентство Reuters пишет, что Аракчи также заявил, что Тегеран не стремится к эскалации, однако считает любые нападения на иранских граждан и интересы неприемлемыми. Иран потребовал от Украины возместить понесенный ущерб.