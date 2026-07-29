Пропалестинские активисты признаны виновными в порче имущества после акции с картиной Пикассо

Британский суд признал виновными двух активистов движения Youth Demand в причинении ущерба Национальной галерее в Лондоне после акции протеста у картины Пабло Пикассо "Материнство" (1901).

25-летний Джай Халай и 23-летний Мандей-Малаки Розенфельд в октябре 2024 года накрыли защитное стекло, закрывающее полотно Пикассо, большой фотографией матери с ребенком из сектора Газа. Затем они вылили на пол галереи водоэмульсионную краску и начали скандировать лозунги с требованием прекратить торговые отношения Великобритании с Израилем. Акция также была направлена против выдачи новых лицензий на добычу ископаемого топлива.

Сама картина не пострадала, однако краска просочилась в швы мраморного пола, повредила плинтусы, ограждения и другие элементы интерьера. По словам главы службы безопасности и эксплуатации Национальной галереи Майкла Уилли, часть покрытия пришлось полностью заменить, поскольку краска въелась в мрамор и стыки между плитами.

Как стало известно в ходе судебного разбирательства, устранение последствий акции и подготовка галереи к открытию на следующий день обошлись учреждению примерно в 8 тысяч фунтов стерлингов (около 10,6 тысячи долларов).

Присяжные признали обоих активистов виновными в умышленной порче имущества. До вынесения приговора, назначенного на сентябрь, они остаются на свободе под залог.