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Израиль

В Израиле ужесточен контроль за выездом граждан, которым запрещено покидать страну

время публикации: 29 июля 2026 г., 11:08 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 11:11
В Израиле ужесточен контроль за выездом граждан, которым запрещено покидать страну
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В Израиле ужесточен контроль за выездом граждан, которым запрещено покидать страну
Nati Shohat/Flash90

Управление регистрации населения и миграции изменило порядок проверки пассажиров, в отношении которых действует запрет на выезд из Израиля. Теперь информация об ограничении будет передаваться авиакомпаниям уже на этапе регистрации на рейс, сообщает "Галей ЦАХАЛ".

Ранее наличие запрета выявлялось при прохождении автоматического паспортного контроля. По данным N12, некоторые ультраортодоксальные уклонисты обходили проверку, проходя через автоматический шлюз одновременно с пассажиром, не имевшим ограничений на выезд. После изменения системы пассажир с соответствующим предписанием не сможет зарегистрироваться на рейс.

Ожидается, что мера затронет тысячи ультраортодоксов, планирующих поездку в Умань на Рош а-Шана. Организации, представляющие уклонистов, выразили недовольство решением.

В Управлении регистрации населения и миграции подтвердили, что процедура была изменена. В ведомстве заявили, что пассажир теперь будет получать информацию о запрете в начале процесса выезда, а не непосредственно перед прохождением паспортного контроля.

Израиль
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