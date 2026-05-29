x
29 мая 2026
|
последняя новость: 07:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 мая 2026
|
29 мая 2026
|
последняя новость: 07:17
29 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Калифорния, следом за Нью-Йорком, обеспечит защиту религиозных учреждений, в том числе еврейских

Законы
США
время публикации: 29 мая 2026 г., 04:23 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 05:49
Калифорния, следом за Нью-Йорком, обеспечит защиту религиозных учреждений, в том числе еврейских
AP Photo/Damian Dovarganes

Законодательное собрание штата Калифорния подавляющим большинством голосов одобрило законопроект, вводящий 30-метровые буферные зоны у входов и выходов из молитвенных домов, где будет запрещено проводить демонстрации. Документ будет передан на голосование в сенат штата.

Инициатива была одобрена вскоре после аналогичного шага в штате Нью-Йорк, где на этой неделе был принят закон о 15-метровой буферной зоне вокруг религиозных учреждений после протестов у синагог.

Генеральный директор организации Jewish California Дэвид Бокерсли заявил, что голосование стало "мощным сигналом о том, что Калифорния поддерживает каждого верующего и его конституционное право молиться". По его словам, члены еврейской общины уже вынуждены проходить через металлодетекторы и мимо вооруженной охраны, чтобы войти в синагогу – "и это ненормально".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 мая 2026

Новый закон штата Нью-Йорк обеспечивает защиту религиозных учреждений, в том числе еврейских