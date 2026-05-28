28 мая 2026
"Кан": израильским яхтам отказывают в стоянке в Лимасоле

время публикации: 28 мая 2026 г., 22:47 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 22:53
Стоянка для яхт в Лимасоле ("Марина") в последние дни отклоняет запросы израильских яхтсменов на стоянку и заправку.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что израильские яхтсмены расценивают происходящее как бойкот со стороны администрации конкретной "Марины", отмечая, что другие стоянки на Кипре продолжают принимать израильские суда при наличии свободных мест.

Израильский форум по продвижению яхтинга направил жалобу послу Кипра в Израиле и министру туризма Кипра.

Администрация марины в Лимассоле отвергает обвинения в дискриминации, утверждая, что отказы связаны исключительно с отсутствием свободных мест.

