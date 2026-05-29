Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1556-й день войны

Минобороны РФ 29 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 23 по 29 мая Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. С 23 по 29 мая в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Гранов, Нововасилевка Харьковской области, Запселье и Рясное Сумской области. За истекшие сутки освобождены населенные пункты Бударки и Караичное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1245 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 110 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают активные наступательные действия. За неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили более 1340 военнослужащих, танк, 37 боевых бронированных машин, 128 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял свыше 950 военнослужащих, три танка, 26 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы. За истекшие сутки подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоподгородное Днепропетровской области. В течение недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. За неделю потери противника на данном направлении составили более 2250 военнослужащих, танк, 22 боевые бронированные машины, 58 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Воздвижевка Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Лесное Днепропетровской области. В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 1970 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял более 375 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 70 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и 18 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемых авиационных бомбы, три крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, три авиационные управляемые ракеты большой дальности "SCALP" производства Франции, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 153332 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29538 танков и других боевых бронированных машин, 1727 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35121 орудие полевой артиллерии и минометов, 62799 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.