Власти Франции намерены расследовать дело о насилии в отношении участников "флотилии Сумуда"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что обратился к прокурору с просьбой расследовать обращение в Израиле с французскими активистами "флотилии Сумуда", направлявшейся в сектор Газы.

По словам Барро, на основании полученных сообщений он запросил информацию у генерального консула Франции в Турции, который уведомил его о "сексуальном насилии, воздействии холода, побоях и повторяющихся унижениях" французских граждан.

Глава МИД Франции заявил, что все эти действия, если сведения подтвердятся, могут представлять собой уголовные преступления, поэтому он решил передать материалы прокурору.