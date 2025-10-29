На побережье Австралии найдены бутылки с посланиями от солдат Первой мировой войны

Послания в бутылке, оставленные двумя солдатами в 1916 году, были обнаружены более ста лет спустя на юго-западном побережье Австралии, пишет BBC. Записки были написаны всего через несколько дней после того, как австралийские солдаты отправились во Францию, чтобы участвовать в сражениях Первой мировой войны. Письма были переданы потомкам, которые были потрясены этой находкой.

Бутылку обнаружили в начале октября на отдаленном пляже Уортон-Бич, недалеко от Эсперанса в Западной Австралии, местная жительница Дэб Браун вместе с семьей. Женщина рассказала, что во время одной из своих обычных поездок на квадроцикле, совмещенных с уборкой мусора, они с мужем и дочерью заметили в песке толстую стеклянную бутылку.

"Мы регулярно убираем пляжи, поэтому не проходим мимо любого найденного мусора. А эта маленькая бутылочка просто лежала там, словно ждала, когда ее поднимут", – поделилась Браун с журналистами. Несмотря на то, что бумага была влажной, оба письма сохранились в читаемом виде, и мисс Браун решила найти семьи солдат, чтобы передать им послания.

В письме, которое было адресовано матери, один из солдат, рядовой Малкольм Невилл, отмечал, что еда на корабле была "очень вкусной", и что они чувствовали себя "такими же счастливыми, как Ларри". Несколько месяцев спустя он погиб на фронте в возрасте 28 лет. Второй солдат, 37-летний рядовой Уильям Харли, пережил войну и вернулся домой.

Браун смогла выйти на связь с внучатым племянником рядового Невилла, Герби Невиллом, используя интернет-поиск по имени солдата и его родному городу, так как в письме был указан адрес его матери. Мужчина поделился с журналистами, что для его семьи этот случай оказался "невероятным", особенно для 101-летней Мэриан Дэвис – племянницы рядового Невилла, которая помнит, как ее дядя ушел на войну и больше не вернулся.