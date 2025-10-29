Литва закрыла границу с Беларусью до конца ноября

Правительство Литвы на состоявшемся 29 октября заседании приняло решение о продлении до 30 ноября закрытия границы с Беларусью. Она была закрыта несколько дней назад из-за нового проникновения летающих объектов с белорусской стороны.

Пограничный пункт Шальчининкай-Бенякони будет закрыт полностью, а пограничный пункт Мядининкай-Каменный Лог будет действовать с ограничениями. Здесь запрет не будет распространяться на дипломатов, дипломатическую почту, лиц, следующих по упрощенному транзитному документу, граждан Литвы, возвращающихся в Литву, и членов их семей.

Смогут пересекать границу граждане Европейского союза, Европейской экономической зоны и стран НАТО и члены их семей, въезжающие в Литву, иностранцы, возвращающиеся в страну при наличии действующего разрешения в Литве, а также иностранные граждане, имеющие гуманитарные визы. Неясно, касается ли это граждан России, проживающих в Калининградской области.

Официальный Вильнюс квалифицирует нарушения границы как целенаправленные провокации союзных России белорусских властей. "Для наших не очень дружественных соседей, которые ничего не предпринимают, это должно стать ясным сигналом", – заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.