СМИ: Нетаниягу извинился перед эмиром Катара за попытку ликвидации лидеров ХАМАСа в Дохе

Новостные службы 12-го и 11-го телеканалов Израиля сообщают, что Биньямин Нетаниягу извинился перед эмиром Катара за попытку ликвидации лидеров ХАМАСа в Дохе, при которой погиб сотрудник служб безопасности Катара.

Корреспондент телеканала "Кан-11" Сулейман Масаудэ, находящийся в Вашингтоне, передал, что эмир Катара потребовал через Трампа, чтобы Нетаниягу извинился, и израильский премьер-министр сделал это.

12-й телеканал передает, что Нетаниягу в присутствии Трампа беседовал с эмиром Катара по телефону и пообещал, что Израиль выплатит компенсацию семье погибшего сотрудника служб безопасности.