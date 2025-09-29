x
29 сентября 2025
29 сентября 2025
29 сентября 2025
последняя новость: 20:32
29 сентября 2025
Мир

СМИ: Нетаниягу извинился перед эмиром Катара за попытку ликвидации лидеров ХАМАСа в Дохе

время публикации: 29 сентября 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 19:58
СМИ: Нетаниягу извинился перед эмиром Катара за попытку ликвидации лидеров ХАМАСа в Дохе
AP Photo /Darko Bandic

Новостные службы 12-го и 11-го телеканалов Израиля сообщают, что Биньямин Нетаниягу извинился перед эмиром Катара за попытку ликвидации лидеров ХАМАСа в Дохе, при которой погиб сотрудник служб безопасности Катара.

Корреспондент телеканала "Кан-11" Сулейман Масаудэ, находящийся в Вашингтоне, передал, что эмир Катара потребовал через Трампа, чтобы Нетаниягу извинился, и израильский премьер-министр сделал это.

12-й телеканал передает, что Нетаниягу в присутствии Трампа беседовал с эмиром Катара по телефону и пообещал, что Израиль выплатит компенсацию семье погибшего сотрудника служб безопасности.

