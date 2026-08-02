Пожар на пароме в Индонезии: есть погибшие, десятки пропавших без вести

По меньшей мере пять человек погибли и 41 считается пропавшим без вести при пожаре на индонезийском пароме, перевозившем 271 пассажира. Власти сообщают о 225 спасенных. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Паром Mutiara Sentosa 2 направлялся через Яванское море из города Сурабая в Восточной Яве в Макассар – столицу провинции Южный Сулавези. Люди прыгали прямо в воду, многие из них были подобраны другими судами, однако были и суда, опасавшиеся приближаться, чтобы огонь не перекинулся.

Индонезия – архипелаг, насчитывающий более 17000 островов, и водный транспорт имеет для нее большое значение. Чрезвычайные происшествия здесь не являются редкостью – как из-за сложных условий плавания, так и из-за неудовлетворительного состояния судов.