Никол Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян вновь назначил премьер-министра Никола Пашиняна главой правительства. Ранее глава государства принял отставку кабинета – согласно конституции, на первом заседании парламента нового созыва правительство уходит в отставку.

На прошедших 7 июня парламентских выборах победу одержала прозападная партия "Гражданский договор", возглавляемая Пашиняном. За нее отдали голоса 49,81% избирателей.

Пророссийская "Сильная Армения" Самвела Карапетяна получила 23,29% голосов, блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна – 9,94%. Электоральный барьер также преодолела "Процветающая Армения" с 4% голосов.

Явка на выборах составила 59%. Согласно принятой в Армении системе, голоса, полученные партиями, не прошедшими в парламент, распределяются между теми, кто преодолел электоральный барьер, поэтому "Гражданский договор", получивший в парламенте большинство, сможет сформировать правительство самостоятельно.