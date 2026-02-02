Во Франции вынесен приговор по делу о смерти израильтянина во время операции по увеличению члена

Через семь лет после смерти израильского миллиардера в парижской клинике эстетической хирургии Сент-Оноре-Понтье в ходе операции по увеличению пениса, во Франции вынесен приговор по данному делу.

Два пластических хирурга были признаны виновными в неоказании помощи пациенту, выдаче лекарств без рецепта и преступлениях, связанных с наркотиками. Обвинения в убийстве были сняты еще во время следствия. Врачей приговорили к условному заключению и выплате штрафа. Их также пожизненно лишили лицензии на занятия медицинской деятельностью.

Согласно материалам дела, операция, в ходе которой израильтянин умер, проходила 2 марта 2019 года. Около восьми вечера пациент пожаловался на боли в груди. Была вызвана "скорая", однако операция была продолжена. Во второй раз ее вызвали через два часа, когда у пациента произошел инфаркт, оказавшийся смертельным.

Суд постановил, что причиной смерти стала не инъекция, а оставление человека без необходимого ухода. Хирург, проводивший операцию, приговорен к 15 условного заключения и штрафу в 50000 евро, его ассистент – к 12 месяцем условного заключения и штрафу в 20000 евро.

Предприниматель посещал клинику несколько раз в год, процедуры, которые он проходил, стоили десятки тысяч евро. Операция по увеличению полового члена, которая практикуется в различных странах, включая Израиль, около двух десятилетий, основана на инъекции жира.